Прогноз погоды на 3 апреля в Санкт-Петербурге: От минус двух до плюс десяти

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-03T07:44:05+03:00

Днем в Северной столице будет солнечно, но холодный ветер не даст позагорать

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Солнечно и до плюс десяти на градуснике - отличная по показателям погода ждет петербуржцев в среду. Однако до пляжного сезона еще далеко. Во-первых утренние морозы не дают окончательно стаять снегу и льду там, где они остались, а во-вторых ветер все еще прохладный.

- 3 апреля в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер юго-западный и южный, слабый. Температура воздуха ночью до -5 градусов, утром -2...0, а днем до +10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Традиционно синоптики предупреждают об утреннем гололеде. Несмотря на достаточно теплую погоду днем, ночью все еще подмораживает, поэтому менять зимнюю резину на летнюю рановато, хоть и хочется. Тем более, что в четверг и пятницу ночные температуры также уйдут в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU