Военный оркестр провел на Дворцовой площади первую репетицию ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-03T08:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

До 9 мая еще больше месяца, а на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге ужа начались репетиции ко Дню Победы. Пока что тренируются маршировать военные музыканты. Именно из в ближайшую неделю можно будет лицезреть в центре города.

- Более 350 музыкантов сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона провели первую репетицию в рамках подготовки к военному параду, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В состав сводного оркестра входят военнослужащие из 16 подразделений Западного военного округа. Всю неделю они будут тренироваться на Дворцовой площади под руководством начальника военно-оркестровой службы округа полковника Сергея Вовка.

Кроме классических военных маршей, петербуржцы и туристы смогут услышать и около 40 различных музыкальных произведений. А также насладиться красотой строевого шага военных оркестрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU