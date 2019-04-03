2019-04-03T10:08:29+03:00
Общество

Над Осельками в Ленинградской области заметили НЛО

Странное свечение в небе видели и жители соседнего Токсово [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Небе над Осельками и Токсово в Ленобласти видели НЛО. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Небе над Осельками и Токсово в Ленобласти видели НЛО. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Прибытие пришельцев, или неизвестное оптическое явление - гадают жители поселка Осельки Всеволожского района Ленинградской области. Вечером 2 апреля в небе над головами они увидели странное свечение, которое на всякий случай сняли на видео.

- Что-то непонятное летает над Осельками. Народ поселка весь выбежал на улицы, - пишут местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В небе над Осельками в Ленобласти заметили НЛО.Видео: ВК ""Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Увидели необычное явление и в соседнем Токсово. По словам жителей ближнего пригорода Петербурга, огни в небе были замечены около 20:00. Люди видели яркие, светящиеся объекты на небольшой высоте.

- Один оранжевый объект в треугольнике из других светящихся объектов светлого цвета, - описывают картину очевидцы.

По словам свидетелей пришествия НЛО, через некоторое время три ярких объекта составляющих треугольник «втянулись» в оранжевый и исчезли в нем, после чего и сам оранжевый шар стал тускнеть и резко пропал из вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Москва-Петербург в районе Красного Бора ограничат движение
В Александрино, Южно-Приморском парке и Сосновке разрешат жарить шашлыки
Макаров: Самый подходящий «сортир» для террористов – это смертная казнь
Дело мошенников с тушенкой и сгущенкой на 67 миллионов рублей отправят в суд
Полиция поймала организатора и участников разбойного нападения на больницу в Сестрорецке
В 2018 году самыми «аварийными» именами в Петербурге стали Людмила, Любовь, Кирилл и Артем
Смольный заплатит 236 миллионов рублей за проектирование «Белорусского квартала»
Военный оркестр провел на Дворцовой площади первую репетицию ко Дню Победы
В Петербурге умер художник Николай Сажин
Прогноз погоды на 3 апреля в Санкт-Петербурге: От минус двух до плюс десяти
Пожар охватил стройку в историческом районе Петербурга
Потоп в Ленобласти: В Тосно началось половодье
Детский сад Петербурга эвакуировали из-за пожара в подвале дома
Пострадавшему при взрыве в Военно-космической академии Петербурга провели операцию
Депутаты Петербурга примут решение об избрании Почетных граждан
В Петербурге выведен из цеха новый уникальный корабль «Владимир Емельянов»
Женщина перепутала педали и врезалась на машине в дом в Петербурге, отправив пешехода в реанимацию
Грабителю женщин-одиночек в Петербурге грозит 10 лет тюрьмы
Один человек погиб в результате обрушения лестницы в ЖК «Лондон-парк» в Петербурге
После взрыва в Военно-космической академии в Петербурге возбуждено уголовное дело
В Петербурге началась очистка мостов и набережных от зимней грязи
Александр Беглов: в Военно-космической академии сработало неустановленное взрывное устройство
Три женщины пострадали в результате ДТП в Гатчине
Эдита Пьеха в 16-й раз может остаться без звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
Опубликован список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии в Петербурге
Ремонт на КАД собрал огромную пробку на севере Петербурга