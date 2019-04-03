Над Осельками в Ленинградской области заметили НЛО
Прибытие пришельцев, или неизвестное оптическое явление - гадают жители поселка Осельки Всеволожского района Ленинградской области. Вечером 2 апреля в небе над головами они увидели странное свечение, которое на всякий случай сняли на видео.
- Что-то непонятное летает над Осельками. Народ поселка весь выбежал на улицы, - пишут местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В небе над Осельками в Ленобласти заметили НЛО.Видео: ВК ""Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Увидели необычное явление и в соседнем Токсово. По словам жителей ближнего пригорода Петербурга, огни в небе были замечены около 20:00. Люди видели яркие, светящиеся объекты на небольшой высоте.
- Один оранжевый объект в треугольнике из других светящихся объектов светлого цвета, - описывают картину очевидцы.
По словам свидетелей пришествия НЛО, через некоторое время три ярких объекта составляющих треугольник «втянулись» в оранжевый и исчезли в нем, после чего и сам оранжевый шар стал тускнеть и резко пропал из вида.
ИСТОЧНИК KP.RU