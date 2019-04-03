Над Осельками в Ленинградской области заметили НЛО

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-03T10:08:29+03:00

В Небе над Осельками и Токсово в Ленобласти видели НЛО. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Прибытие пришельцев, или неизвестное оптическое явление - гадают жители поселка Осельки Всеволожского района Ленинградской области. Вечером 2 апреля в небе над головами они увидели странное свечение, которое на всякий случай сняли на видео.

- Что-то непонятное летает над Осельками. Народ поселка весь выбежал на улицы, - пишут местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В небе над Осельками в Ленобласти заметили НЛО.Видео: ВК ""Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Увидели необычное явление и в соседнем Токсово. По словам жителей ближнего пригорода Петербурга, огни в небе были замечены около 20:00. Люди видели яркие, светящиеся объекты на небольшой высоте.

- Один оранжевый объект в треугольнике из других светящихся объектов светлого цвета, - описывают картину очевидцы.

По словам свидетелей пришествия НЛО, через некоторое время три ярких объекта составляющих треугольник «втянулись» в оранжевый и исчезли в нем, после чего и сам оранжевый шар стал тускнеть и резко пропал из вида.

ИСТОЧНИК KP.RU