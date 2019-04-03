Смольный заплатит 236 миллионов рублей за проектирование «Белорусского квартала»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-03T10:47:45+03:00

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Комитет по госзаказу, вместе с Фондом капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга объявили конкурс на проектирование так называемого «Белорусского квартала» из пяти жилых домов, двух детсадов и школы, которые появятся в Калининском районе города к 2024 году.

- Начальная цена проектирования жилых домов составила 236,7 миллионов рублей, со сроком завершения работ до ноября 2020 года. Проектирование двух детских садов не менее чем на 200 мест каждый и школы на 1474 учащихся – 21,9 и 31,3 миллиона рублей соответственно, - сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Кроме этого в квартале появится и поликлиника, рассчитанная на 500 посетителей в смену.

Надо сказать, что жилье в Петербурге и Минске будет построено по «обмену». «Петербургский квартал», который появится в столице Беларуси, спроектировали архитекторы из Северной столицы, а дома в городе на Неве созданы минскими зодчими.

ИСТОЧНИК KP.RU