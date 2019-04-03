В 2018 году самыми «аварийными» именами в Петербурге стали Людмила, Любовь, Кирилл и Артем

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-03T11:24:15+03:00

В 2018 году самыми аварийноопасными именами стали Людмила, Любовь, Кирилл и Артем. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Каких только сведений не собирают страховые компании. О возрасте, поле, стаже застрахованных. Все это, так или иначе, в теории, может повлиять на потенциальную возможность водителя попасть в ДТП. Но вот статистику по самым аварийным именам пока еще не собирал никто.

- Первые места в рейтинге самых «аварийных» водителей-мужчин в Санкт-Петербурге за 2018 год занимают Кирилл, Артем, Валерий, Роман и Василий, а женщин – Людмила, Любовь, Татьяна, Юлия и Анна, - сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие».

Среди всех Людмил, имеющих полис КАСКО (вид автострахования), более 78 процентов обратились за возмещением убытков после ДТП. Также поступили 70 процентов Кириллов.

А вот самыми безаварийными водителями в Петербурге (по подсчетам одной страховой компании) стали Иван, Максим, Анатолий среди мужчин и Марина, Наталия, Оксана среди женщин.

Впрочем, все это лишь статистика, а вероятность попасть в аварию зависит от многих факторов, а не только имени водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU