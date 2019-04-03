2019-04-03T11:41:38+03:00
Происшествия

Полиция поймала организатора и участников разбойного нападения на больницу в Сестрорецке

Всех троих задержали в разных регионах России
Петр КИБЕР
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Организатор и исполнители нападения на больницу в Сестрорецке пойманы.Организатор и исполнители нападения на больницу в Сестрорецке пойманы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники МВД и ФСБ России, в ходе совместной операции, установили и задержали организатора и исполнителей дерзкого нападения на больницу в Сестрорецке, в ходе которого пострадал главврач и двое сотрудников клиники.

- По подозрению в совершении преступления задержаны: в Санкт-Петербурге- организатор преступления , 45-летний Сергей Грудецкий, ранее судимый за разбой и исполнители: в Тамбовской области 42-летний Валерий Симбирев; в Нижегородской области 32-летний Алексей Симбирев, оба судимые за бандитизм, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что налет на больницу номер 40 Курортного района Петербурга произошел утром 29 марта. По версии следствия, Грудецкий привез на машине к медучреждению братьев Симбиревых, которые, одев медицинские халаты, колпаки и маски, напали на сотрудников больницы. Они жестоко избили кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла двоих сотрудников и главврача, а после похитили из сейфа 2500 тысячи евро и 250 тысяч рублей.

Дело по факту нападения было заведено по статье «разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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