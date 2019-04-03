2019-04-03T12:18:51+03:00
Происшествия

Дело мошенников с тушенкой и сгущенкой на 67 миллионов рублей отправят в суд

Организованную преступную группу возглавлял 60-летний петербуржец
Петр КИБЕР
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Петербургские мошенники "нагрели" поставщиков консервов на 67 миллионов рублей.Петербургские мошенники "нагрели" поставщиков консервов на 67 миллионов рублей.Фото: Татьяна Коркина
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Около 67 миллионов рублей убытков понесли производители консервов, поставлявшие продукцию петербургским «коммерсантам». Дело группировки, обманывавшей своих деловых партнеров в течение четырех лет, готово к передаче в суд.

- Установлено, что в период с сентября 2012 года по ноябрь 2016 года 60-летний гражданин создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошел его сын и еще шестеро мужчин, в возрасте от 29 до 40 лет, все - генеральные директора различных предприятий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Схема мошенничества была проста: «Коммерсанты» брали партию товара - в основном мясные консервы и сгущенное молоко с отсрочкой платежа, перепродавали ее ниже рыночной цены в торговые сети, а деньги поставщикам не платили. Или же отдавали только часть средств.

Так, в течение нескольких лет мошенники обманули 27 деловых партнеров из России и Беларуси на сумму больше 67 миллионов рублей. Сейчас расследование дела завершено и готово к передаче в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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