2019-04-03T12:43:40+03:00
Общество

Макаров: Самый подходящий «сортир» для террористов – это смертная казнь

Спикер ЗакСа заявил, что за совершенные преступления террористов нужно наказывать смертной казнью
Александра МЕДВЕДЕВА
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3 апреля 2019 года в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро.3 апреля 2019 года в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня Петербург вспоминает жертв трагедии в метро, произошедшей 3 апреля 2017 года. Сотни горожан с самого утра несут цветы к станции "Технологический институт", где погибли 15 человек и террорист-смертник. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в связи со скорбной датой заявил, что за совершенные преступления террористы заслуживают одного - смертную казнь.

- 20 лет назад Владимир Путин сказал, что надо «мочить террористов в сортире». Самый подходящий для них сортир – это смертная казнь, - сказал Макаров. - Два года назад удар был нанесен в самое сердце Петербурга. Террористы - это нелюди. С ними невозможно договаривать, с ними нельзя идти на компромиссы. Это враг, который атакует беззащитных. Они выжигают сознание людей и заставляют бояться.

Напомним, что 2 апреля 2019 года произошел взрыв в академии имени Можайского, где в свое время Вячеслав Макаров работал преподавателем. Он сообщил, что следствие еще ведется, но то, что там произошло – это точно не теракт.

- Я был там до сегодняшнего утра. Обстоятельства происшествия установлены по минутам и по секундам. Не могу оглашать, это тайна следствия. Но это точно не теракт, - подчеркнул Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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