В Александрино, Южно-Приморском парке и Сосновке разрешат жарить шашлыки

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-03T12:41:37+03:00

Петербуржцам разрешат жарить шашлыки в парках города. Но не во всех. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Наверняка почти каждый петербуржец хоть раз в жизни выезжал на шашлыки. При этом «выезд» иногда был недалеким - в соседний парк. Но вряд ли хоть кто-то осознавал, что совершает административное преступление. А это так. Чтобы разрешить горожанам мангалы и шампуры, в ЗакСе сегодня работали депутаты.

- Идея разрешить жарить шашлыки в Петербурге уже много лет звучит на разных уровнях: от предложений общественников до писем губернатору, – заявил один из авторов законодательной инициативы депутат Денис Четырбок. – Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу и предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах.

Для пилотного эксперимента выбраны парки с густой растительностью, такие как Александрино, Южно-Приморский, Сосновка. В центре города шашлыков, конечно же, не будет.

И в первом чтении петербургский парламент законопроект одобрил. Позднее решение должны утвердить окончательно, а потом документ ляжет на стол главе города.

Напомним, что в настоящее время жарить шашлыки в открытых мангалах запрещено правилами пожарной безопасности - угли могут разлететься и подпалить траву. Штраф за подобный пикник - от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU