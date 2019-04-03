На трассе Москва-Петербург в районе Красного Бора ограничат движение

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-03T13:26:58+03:00

В районе Красного Бора по трассе М-10 ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Проехать в сторону Петербурга будет трудно днем 4 апреля

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Завтра, 4 апреля, на трассе Москва-Петербург будет частично ограничено движение. Из-за ремонтных работ одна из двух полос в сторону Северной столицы окажется перекрыта с десяти часов утра до восьми вечера.

- В районе посёлка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области будут производиться работы по приведению асфальтобетонного покрытия в нормативное состояние, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Согласно госконтракту, работы обозначены как «капитальный ремонт водопропускной трубы».

Учитывая, что движение на трассе М-10 «Россия» крайне оживленное, то трудности у водителей, едущих в сторону Петербурга, могут быть серьезными. В УПРДОРе предупреждают автомобилистов об изменениях и призывают заранее продумать свой маршрут.

Движение в сторону Москвы будет осуществляться без ограничений по обеим полосам трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU