Смольный поможет влюбленным со всего мира сыграть свадьбу в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-03T14:28:32+03:00

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Петербург – один из самых романтических городов России. Многие влюбленные пары страны и зарубежья стремятся в Северную столицу для того, чтобы связать себя узами брака на берегу Невы. Теперь это станет намного проще. С начала апреля из любой точки мира можно получить консультацию о том, как сыграть свадьбу в Петербурге.

- Официальный городской туристический портал Visit-Petersburg.ru создал обратную связь для обращения по теме регистрации брака в Петербурге. Благодаря этому люди со всего мира смогут выяснить, какие документы необходимы для бракосочетания, а также порядок выполнения процедуры, - сообщили в комитете по развитию туризма Северной столицы.

Зарегистрировать рождение новой семьи можно будет во Дворце бракосочетания в великолепных исторических интерьерах, которые придадут царственное величие одному из самых волнительных моментов в истории любви каждой пары.

Отметим, что каждый год в Петербурге играют свадьбу около 750 иностранных граждан. Примерно столько же влюбленных отказывались от проведения церемонии из-за сложностей получения информации. Именно для этого комитет создал новую услугу, чтобы будущие муж и жена не отменяли свои грандиозные планы только из-за неудобств с документами и непонимания того, как устроить свадьбу. В Смольном надеются, что теперь счастливых браков будет заключаться в городе на Неве намного больше.

ИСТОЧНИК KP.RU