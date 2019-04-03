2019-04-03T15:10:31+03:00
Общество

Более 1700 тонн зимнего мусора вывезли с улиц Петербурга за два дня

В Северной столице проходит генеральная уборка
Лилия КОЗЛОВА
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98 улиц очищены от зимней грязи 2 апреля в Петербурге98 улиц очищены от зимней грязи 2 апреля в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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С наступлением весны в Петербурге началась генеральная уборка после зимы. Как стало известно в среду, 3 апреля, за два дня дорожники израсходовали 10495 кубометров воды и вывезли с улиц города более 1700 тонн мусора и смета. И это только после уборки 98 улиц. В первую очередь были вымыты улицы, которые ведут из района в район, так как движение на них наиболее интенсивно.

- 1 и 2 апреля дорожники тщательно мыли и мели улицы на севере, на юге города, в центральных районах, Невском районе и в пригородах Петербурга, - сообщила пресс-служба Смольного.

Так, очищены от грязи и зимней пыли: Арсенальная и Выборгская набережные, проспект Культуры, Пироговая набережная, проспект Энгельса, Комендантская площадь, Ланское шоссе, Приморский проспект, Московский проспект, Университетская набережная, Биржевая площадь, площадь Растрелли, Невский проспект, Дворцовая набережная, Вознесенский проспект, площадь Конституции, Адмиралтейский мост, Южный съезд с Володарского моста и многие другие улицы и дороги Петербурга.

За апрель коммунальные службы города планируют привести в порядок все улицы, площади и набережные Петербурга. Генеральная весенняя зачистка завершится к 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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