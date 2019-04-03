2019-04-03T15:32:36+03:00
Общество

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На кольцевой дороге Петербурга будут менять освещение
Лилия КОЗЛОВА
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Съезд с КАД в Петербурге полностью перекроют 7 апреляСъезд с КАД в Петербурге полностью перекроют 7 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на воскресение, 7 апреля, на кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга будут менять освещение. В связи с этим на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд в Сертолово и Парголово. Ограничение движения будет действовать в течение двух часов в ночное время, поэтому не сильно помешает автомобилистам города.

- С часу до трех часов ночи 7 апреля полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленобласти и поселка Парголово Выборгского района Петербурга, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузырев.

В рамках производства работ по техническому обслуживанию элементов наружного освещения будет произведена замена ламп, проведена проверка работоспособности оборудования и замеры уровня освещённости. На время работ в этом месте будут установлены барьеры и дородные конусы, а проследят за обстановкой патрульные экипажи ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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