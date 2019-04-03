«Газель» прилегла на проспекте Луначарского после ДТП

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-03T16:07:45+03:00

"Газель" прилегла в Калининском районе Петербурга после столкновения с другой "Газелью" Фото: СОЦСЕТИ

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«Лежит «Газель», течет ручей, и я ничья, и ты ничей». Удивительно, что ДТП в Калининском районе Петербурга стимулировало горожан на поэтические комментарии. Авария произошла около часу дня в среду, 3 апреля, на проспекте Луначарского. Две «Газели» столкнулись рядом с перекрестком с проспектом Художников. Одна из них не удержалась и «прилегла».

- Красиво лежит. Главное – все живы, пешеходы не пострадали, а железо можно восстановить, - прокомментировали очевидцы в социальной сети.

Как именно произошло ДТП, свидетели доподлинно не рассказывают. По всей видимости, грузовики двигались в одном направлении и один другого подрезал. От столкновения одна из «Газелей» упала на правую сторону. Вторая машина при этом оказалась с разбитой фарой и помятым корпусом.

На месте уже работают экстренные службы. Медицинской помощи никому не понадобилось. К трем часам «отдохнувшую» «Газель» поставили на колеса и эвакуировали. На проспекте Луначарского движение восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU