2019-04-03T16:40:42+03:00
Происшествия

Петербургского садовода осудят за теплицу с коноплей

Мужчина выращивал марихуану в частном доме в Парголово
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга вырастит в теплице марихуануЖитель Петербурга вырастит в теплице марихуануФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Петербурга отправится на скамью подсудимых за свое увлечение растениеводством. 40-летний мужчина решил, что выращивать огурцы и помидоры не особо интересно и решил заняться другими видами кустов. Растения росли, цвели и пахли. А называются они конопля. За что петербуржец и стал фигурантом уголовного дела по статье 228 – изготовление и хранение, а также и 231 – незаконное культивирование.

- Обвиняемый специально оборудовал комнату в частном доме в Парголово для выращивания марихуаны. Также высадил кусты в теплице на прилегающем участке. Всего он вырасти 31 куст наркосодержащего растения, возделывание которого в России запрещено, - сообщила прокуратура Петербурга.

Также при осмотре места жительства 40-летнего петербуржца, правоохранители нашли более 40 граммов высушенного и измельченного растения, полностью готового к употреблению. Использовал мужчина наркотики только для того, чтобы самостоятельно ловить кайф или «угощал» еще и друзей, не известно. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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