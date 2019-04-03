В Петербурге непутевой матери двухлетней девочки грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-03T19:03:33+03:00

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Нерадивая мать двухлетней девочки из Петербурга может отправиться в тюрьму на один год. Об этом стало известно в среду, 3 апреля. Женщину отправили на скамью подсудимых за то, что она оставила своего маленького ребенка в опасности. Благо, с малышкой трагедии никакой не произошло. Однако это не снимает ответственности с непутевой женщины.

- Петербурженка обвиняется в том, что пренебрегла своими родительскими обязанностями. И вместо того, чтобы внимательно следить и заботиться о своей дочери, оставила ее и надолго ушла по своим делам, - сообщила прокуратура Северной столицы.

Инцидент произошел 30 января 2019 года. В одиннадцать часов вечера женщина оделась, накрасилась и ушла из дома. В квартире осталась ее двухлетняя девочка совсем одна. Когда ребенок проснулся, он начал искать маму. Малышка в чем была, вышла на морозную улицу и стала бродить в округе. Благо, около часу дня 31 января ее увидела неравнодушная прохожая женщина и отвела ребенка в безопасное место.

На данный момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. Матери ребенка грозит до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU