2019-04-03T20:55:27+03:00
Общество

В Петербурге пройдет месячник антинаркотической профилактики

Жители города смогут анонимно жаловаться на наркоманов и продавцов «смерти»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пройдет антинаркотический месячникВ Петербурге пройдет антинаркотический месячникФото: Евгения ГУСЕВА
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В Петербурге с 1 апреля по 4 мая пройдет месячник антинаркотических профилактических мероприятий. Приурочен он к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Участие в этом примут около тысячи волонтеров.

- В Северной столице специально по этому поводу будут проходить спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия, участие в которых смогут принять как жители, так и гости города, - сообщили в Смольном.

В частности, это будут различные уличные акции, беседы, лекции, социальные спектакли, которые будут напоминать горожанам о том, насколько наркотики могут разрушить жизнь человека. Также пройдет ярмарки вакансий для всех категорий граждан. Главная задача антинаркотического месячника в том, чтобы обратить внимание на проблему наркомании и показать, насколько лучше вести здоровый образ жизни.

Кроме того, полиция проведет акцию «Наш город». Любой петербуржец сможет анонимно позвонить по номеру 112 и сообщить о возможных правонарушениях в сфере оборота наркотиков и о лицах, причастных к противоправным действиям в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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