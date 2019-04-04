Если дома все хорошо, то и хоккеист играет лучше: главный тренер СКА объяснил победу над ЦСКА
После двух поражений в Москве в плей-офф Кубка Гагарина и серии из четырех проигрышей в регулярном чемпионате КХЛ у болельщиков петербургского СКА закралась в душу тень сомнения - а смогут ли их любимцы переломить неприятную традицию. Но оба матча в Ледовом дворце остались за петербуржцами, а после второй победной игры их тренер рассказал, в чем секрет.
- Если дома в семье все хорошо, то и хоккеист, конечно, играет лучше, - ответил Илья Воробьев на вопрос журналистов о том, могут ли жены спортсменов влиять на результат.
Впрочем, основным моментом, приведшим к победе, стало желание хоккеистов.
- Ребята лезут больше на ворота. Второй и третий период провели здорово, - приводит слова наставника СКА пресс-служба клуба.
Напомним, что первый отрезок встречи СКА опять провалил, позволив забить москвичам. Лишь во втором периоде счет удалось сравнять, а обе победные шайбы были забиты в третьей двадцатиминутке.
Теперь серия, которая идет до четырех побед, СКА-ЦСКА переезжает в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU