Если дома все хорошо, то и хоккеист играет лучше: главный тренер СКА объяснил победу над ЦСКА

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-04T08:11:46+03:00

Петербуржцы выиграли второй домашний матч и сравняли счет в серии плей-офф Кубка Гагарина с московскими армейцами

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После двух поражений в Москве в плей-офф Кубка Гагарина и серии из четырех проигрышей в регулярном чемпионате КХЛ у болельщиков петербургского СКА закралась в душу тень сомнения - а смогут ли их любимцы переломить неприятную традицию. Но оба матча в Ледовом дворце остались за петербуржцами, а после второй победной игры их тренер рассказал, в чем секрет.

- Если дома в семье все хорошо, то и хоккеист, конечно, играет лучше, - ответил Илья Воробьев на вопрос журналистов о том, могут ли жены спортсменов влиять на результат.

Впрочем, основным моментом, приведшим к победе, стало желание хоккеистов.

- Ребята лезут больше на ворота. Второй и третий период провели здорово, - приводит слова наставника СКА пресс-служба клуба.

Напомним, что первый отрезок встречи СКА опять провалил, позволив забить москвичам. Лишь во втором периоде счет удалось сравнять, а обе победные шайбы были забиты в третьей двадцатиминутке.

Теперь серия, которая идет до четырех побед, СКА-ЦСКА переезжает в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU