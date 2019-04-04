Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-04T09:21:46+03:00

Александр Волков (справа) не примет участия в турнире в Петербурге. Фото: vk.com/ufc

В бое против голландца Алистара Оверима его заменит Алесандр Олейник

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Второй в истории российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который должен пройти в Петербурге 20 апреля, еще не начавшись приобрел оттенок скандального. За две недели до главного боя турнира с него снялся один из спортсменов.

- Александр Волков был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем, его заменит Александр Олейник, - говорится в сообщении пресс-службы UFC.

Сам Олейник эту информацию уже подтвердил. По словам бойца, ему в срочном порядке предложили подписать контракт на поединок с голландцем Алистаром Оверимом. Почему произошла такая замена, он не знает.

- Ребята привет, очень скоро увидимся в Петербурге. 20 апреля у меня главный бой с Алистаром Оверимом, - сообщил Олейник в соцсетях.

По некоторым данным причиной замены стали не проблемы со здоровьем у Волкова, а возможное нарушение им антидопинговых правил. Впрочем, в UFC эту информацию пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU