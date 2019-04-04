В Петербурге появится аутлет за 52 миллиона евро

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-04T09:46:17+03:00

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Все чаще и чаще основным досугом жителей больших городов становятся походы по магазинам. Вечерний шоппинг, а также прогулки по торговым центрам в выходные, стали привычной частью времяпрепровождения. И вскоре у петербуржцев появится еще одна возможность пройтись по торговым залам. В конце 2019 года на Таллиннском шоссе откроется новый центр распродаж.

- Аутлет Fashion House Outlet Center площадью более 20 тысяч квадратных будет вмещать в себя около 120 магазинов разных модных брендов, - сообщается на сайте компании-инвестора.

Строительство, которое началось в октябре 2018 года, планируют завершить в четвертом квартале 2019 года. Тогда же состоится и открытие. Приблизительный объем инвестиций в новый торговый центр составит 52 миллиона евро.

По словам инвестора, новый торговый центр должен порадовать петербуржцев «уникальной архитектурной концепцией, принявшей культурное наследие города», а также интересным сочетанием брендов.

Справка «КП»:

Аутлет - формат крупного распродажного торгового центра, в котором скидки на товары действуют постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU