2019-04-04T10:22:08+03:00
Общество

В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг

У горожан узнают, как часто они ходят в МФЦ и все ли им там нравится
Петр КИБЕР
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В Петербурге пройдет опрос по качеству госуслуг.В Петербурге пройдет опрос по качеству госуслуг.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Если к вам в квартиру постучатся люди, которые предложат ответить а пару вопросов на счет госуслуг и цифрового телевидения, то не пугайтесь. С 4 по 30 апреля в Санкт-Петербурге будет проводиться опрос жителей о качестве предоставления государственных услуг, который пройдет во всех районах города.

В ходе исследования специалисты планируют выяснить, как часто петербуржцы обращаются в многофункциональные центры (МФЦ), какими услугами в основном они пользуются и удовлетворены ли их качеством. По итогам опроса эксперты оценят, насколько горожане заинтересованы в получении госуслуг.

Также у петербуржцев спросят, известно ли им, что с 3 июня 2019 года будет отключено аналоговое телевещание и есть ли у них проблемы с переходом на цифровое телевидение.

Изучение общественного мнения проводится по инициативе государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Опрос пройдет в поквартирном режиме. У всех интервьюеров должен быть специальный бейдж, на котором будет указаны имя и фамилия специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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