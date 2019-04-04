2019-04-04T12:35:55+03:00
Происшествия

На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»

От удара при ДТП кузов грузовичка сорвало с креплений [видео]
Петр КИБЕР
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На перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов с "Газели" сорвало кузов. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов с "Газели" сорвало кузов. Фото: vk.com/spb_today
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Не самое серьезное по своим последствиям, зато не самое обычное ДТП смогли лицезреть жители Калининского района Петербурга утром 4 апреля. Здесь иномарка снесла кузов «Газели».

- «Инфинити» сбил будку с «Газели» на перекрёстке проспекта Луначарского и Светлановского проспекта, - пишут очевидцы в соцсетях.

Видео с места ДТП на пересечении Светлановского и Северного проспекта в Санкт-Петербурге.

Один из петербуржцев, оказавшийся свидетелем аварии не растерялся и снял необычную картину на видео, которое прислал в редакцию «Комсомольской правды».

Впрочем, кроме валяющегося на проезжей части кузова и немного побитых машин никаких других последствий у аварии не оказалось. По счастью в ДТП не пострадали и водители автомобилей.

Другим автомобилистам дорожное происшествие также не помешало, так как столкновение произошло уже после того, как утренний час пик в северных районах Петербурга сошел на нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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