Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
Разъяренный мужчина с ножом днем 3 апреля ворвался на кухню одного из ресторанов, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пока работники заведения пребывали в состоянии шока, нападавший успел «порезать» повара и директора. Люди выхвали полицию.
- При задержании мужчина вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, но был обезврежен, задержан и передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии.
Позднее причина нападения выяснилась. Дело в том, что супругу мужчины недавно уволили из этого самого ресторана. Он решил вступиться за честь жены и поговорить по душам с директором заведения. За того решил заступиться повар, но сам, как и его начальник, получил резаные раны.
В итоге обоих увезли в больницу на скорой, а делом мстителя с ножом теперь займутся правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU