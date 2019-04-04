Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-04T13:01:17+03:00

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Разъяренный мужчина с ножом днем 3 апреля ворвался на кухню одного из ресторанов, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пока работники заведения пребывали в состоянии шока, нападавший успел «порезать» повара и директора. Люди выхвали полицию.

- При задержании мужчина вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, но был обезврежен, задержан и передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Позднее причина нападения выяснилась. Дело в том, что супругу мужчины недавно уволили из этого самого ресторана. Он решил вступиться за честь жены и поговорить по душам с директором заведения. За того решил заступиться повар, но сам, как и его начальник, получил резаные раны.

В итоге обоих увезли в больницу на скорой, а делом мстителя с ножом теперь займутся правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU