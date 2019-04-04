Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-04T14:30:33+03:00

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В Петербурге в четверг, 4 апреля, завершилось весеннее голосование «Фонтан для горожан». Конкурс проводился на портале Смольного с 21 марта 2019 года. Петербуржцам было предложено самостоятельно выбрать те фонтаны, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы в первую очередь уже в этом году. Горожане выбрали три комплекса, которые скоро начнут восстанавливать.

- Больше всего своих голосов петербуржцы отдали за фонтан и скульптуру «Мальчик и гуси» на проспекте Королева, фонтан в саду 30-летия Октября и фонтан в Любашинском саду, - сообщает «Мойка78».

Петербург всегда считался городом фонтанов. Однако, в последнее время, многие из них пришли в ветхое состояние: засорились, превратились в помойку, пообтесались и потеряли былое величие. А ведь так приятно прогуливаться вокруг фонтана, слушать, как журчит вода и смотреть на то, как играют лучи солнца в ее брызгах.

Также петербуржцы голосовали и за фонтаны на Лермонтовском проспекте и в саду композитора Андрея Петрова. Однако они в финал не вышли. Но остается надеяться, что про них городские власти тоже не забудут.

ИСТОЧНИК KP.RU