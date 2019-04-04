Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-04T15:26:01+03:00

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Полиция Приморского района Санкт-Петербурга ищет загадочного мужчину, который по словам девушки-почтальона унес у нее крупную сумму денег, а заодно разбирается в запутанной истории с пропавшими 185 тысячами пенсионных рублей.

- 3 апреля в полицию поступило заявление от начальника почтового отделения на Торжковской улице. По его словам, у молодой сотрудницы почты украли сумку с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий, - пишет «Оперативное прикрытие».

По словам 21-летней девушки, которая находится в интересном положении, деньги она разносила вместе со своим сожителем, так как тяжелую сумку беременной нести тяжело. Часть пенсий они успели отдать, но в какой-то момент мужчина сделал выбор между возлюбленной и деньгами и рванул с сумкой по Ушаковской набережной.

Впрочем, у полицейских рассказ вызвал вопросы, так как фамилии своего сожителя девушка не помнит, знает только, что зовут его Алексей и ему 47 или 48 лет, но выглядит он на 40. Других сведений от молодой почтальонши добиться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU