Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-04T15:57:06+03:00

В Петербурге задержан мужчина, который отбивался от вора Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина дал отпор вору и отправил его в больницу

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Житель Петербурга, защищаясь от уличного грабителя, оказался в отделении полиции в качестве задержанного. Мужчина излишне переусердствовал, пытаясь наказать вора. Своим усердием он отправил злоумышленника в больницу. Инцидент произошел в центре города в ночь на 4 апреля.

- Около часа ночи 4 апреля 43-летний мужчина ушел по Лиговскому проспекту. Возле дома № 31 к нему подошел 32-летний петербуржец и попытался отнять телефон, однако гражданин так просто не сдался, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Между мужчинами завязалась драка. Хозяин мобильного телефона поборол вора, повалил его на земли и продолжил его избивать. Эту картину увидели прохожие, забили тревогу и вызвали правоохранителей. На адрес, где происходила драка, быстро прибыли сотрудники Росгвардии и остановили потасовку.

В результате несостоявшийся вор оказался в Мариинской больнице, а мужчина, который не дал себя ограбить, объяснял ситуацию в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU