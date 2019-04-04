Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-04T16:36:11+03:00

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Порой любопытство котов оборачивается против них же самих. Отправляясь на исследование по неизведанным местам, они оказываются в западне, из которой не способны выбраться самостоятельно. Хорошо, что в Петербурге есть неравнодушные люди и профессиональные спасатели попавших в беду хвостатых. Так, во вторник, 2 апреля, активисты из организации по спасению животных «Кошкиспас» извлекли в одном из домов по Авангардской улице Красносельского района из вентиляционной шахты кота дорогой и редкой породы.

- Поздно вечером 2 апреля координатору поступила заявка о том, что где-то в стене одного из домов Петербурга кто-то жалобно мяукает. Сначала жильцы попытались найти животное своими силами, но поиски не увенчались успехом, - рассказали активисты «Кошкиспас».

В Петербурге спасли из вентиляционной шахты породистого кота.Видео: "Кошкиспас"

Вызволять кота спасатели приехали около одиннадцати часов вечера. Стали осматривать вентиляцию, светить фонариком. Кот начал реагировать на свет и звать на помощь. Животное сидело на уровне первого этажа. Хозяйка одной из квартир, где примерно находится кот, любезно пустила спасателей и разрешила разобрать стену, чтобы спасти страдальца.

Взяв в руки перфоратор, спасатель начал долбить стену, чтобы снять решетку с вентшахты. Пять-семь минут и отверстие готово. И тут на свет из дыры выскочил пятнистый красавец. По всей видимости, кот жил в семье, так как породистые бенгальские коты обычно не расхаживают самостоятельно по улице.

Заявители забрали животное домой успокаиваться, отъедаться и отсыпаться. Сейчас хвостатому ищут хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU