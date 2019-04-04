«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-04T17:52:11+03:00

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«Что горит на Посадской?», «Вонь страшная», «Дышать нечем, ничего не видно», «Пахнет горелой резиной», - такие сообщения появились в социальной сети. Жители города Кронштадт в Петербурге днем в четверг, 4 апреля, забили тревогу. Горожане жаловались на ужасный запах и публиковали фотографии плотной дымовой завесы, которая распространилась по всему городу.

То тут, то там жители Кронштадта натыкались на белый «туман» и видели, как сквозь него по городу разъезжают пожарные машины. Многие начали беспокоиться.

- Муж сказал, шашкой дымовой воняет. Ученья, привыкайте, - выдвинула версию одна из местных жительниц.

И действительно. Через какое-то время горожан успокоила администрация Кронштадта, подтвердив, что дым – последствие военных учений.

- По информации, полученной от органов военного управления, на территории войсковой части проводятся военные учения, с применением средств имитации. Поводов для беспокойства нет, - сообщили чиновники.

Однако не всех успокоил ответ администрации. Были и те, кто возмутился, опасаясь, что на запах шашки могут среагировать аллергики. Но сообщений о том, чтобы кому-то стало плохо - нет.

ИСТОЧНИК KP.RU