2019-04-04T18:46:34+03:00
Происшествия

Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось

Производство прекращено в связи с истечением сроков давности
Лилия КОЗЛОВА
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Директора детского дома, где насиловали детей, освободили от уголовного преследованияДиректора детского дома, где насиловали детей, освободили от уголовного преследованияФото: Олег ЗОЛОТО
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Директора детского дома №10 в Петербурге, в котором на протяжении 10 лет насиловали воспитанников, отпустили из-под следствия. Кировский районный суд в четверг, 4 апреля, прекратил производство по уголовному делу в отношении Натальи Федоровой в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Скандальное и мерзкое дело о массовом насилии над воспитанниками детского дома до сих пор остается на слуху. Всем участникам этих жутких действий грозит до двадцати лет лишения свободы. Среди обвиняемых оказалась и директор детского дома.

- С 16 мая 1991 года Федорова замещала директора детского дома на улице Ивана Черных. По версии следствия, с 31 декабря 2006 года по 18 марта 2017 года она получала жалобы от воспитанников детского дома, которые рассказывали о насилии, однако никаких действий не предприняла, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагало, что именно из-за бездействия Федоровой, все мерзкие насилия и продолжали совершаться. Если бы женщина вмешалась раньше, то многие дети не получили бы тех травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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