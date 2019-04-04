В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-04T19:09:38+03:00

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С тех пор, как на Неве пошел лед, в Петербурге начали готовить мосты к постоянной разводке. Проверять системы, смазывать шестеренки и приводить в порядок «заснувшие» за зиму механизмы. В ночь с 4 на 5 апреля в Северной столице вновь состоится технологическая разводка пяти мостов.

График разводки мостов на 4 апреля:

Володарский мост с 2.00 до 5.45

Литейный мост с 1.40 до 4.45

Дворцовый мост с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 4.55

Тучков мост с 2.00 до 4.55

Кантемировский мост с 1.30 до 4.30

Стоит отметить, что данный график будет действовать только на предстоящую ночь. А график разводки мостов на летний и осенний период 2019 года появится позже. Наверное, для каждого петербуржца – это одна из важнейших информации. Ведь, если жители севера города не успевают перебраться через мосты, до того как их развели, то им приходится гулять по Петербургу, наслаждаясь белыми ночами.

ИСТОЧНИК KP.RU