2019-04-04T19:09:38+03:00
Общество

В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты

В Северной столице продолжаются технологические разводки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ночью 4 апреля в Петербурге разведут мостыНочью 4 апреля в Петербурге разведут мостыФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

С тех пор, как на Неве пошел лед, в Петербурге начали готовить мосты к постоянной разводке. Проверять системы, смазывать шестеренки и приводить в порядок «заснувшие» за зиму механизмы. В ночь с 4 на 5 апреля в Северной столице вновь состоится технологическая разводка пяти мостов.

График разводки мостов на 4 апреля:

Володарский мост с 2.00 до 5.45

Литейный мост с 1.40 до 4.45

Дворцовый мост с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 4.55

Тучков мост с 2.00 до 4.55

Кантемировский мост с 1.30 до 4.30

Стоит отметить, что данный график будет действовать только на предстоящую ночь. А график разводки мостов на летний и осенний период 2019 года появится позже. Наверное, для каждого петербуржца – это одна из важнейших информации. Ведь, если жители севера города не успевают перебраться через мосты, до того как их развели, то им приходится гулять по Петербургу, наслаждаясь белыми ночами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа
Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось
«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари
Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года
Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота
Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках
Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца
Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам
Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа
Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году
Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг