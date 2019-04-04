На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-04T19:56:40+03:00

Еще одну полосу движения на Ладожском мосту в Ленобласти закроют до 15 августа Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Но на время майских праздников движение по мосту в Ленобласти полностью откроют

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Еще одну полосу движения перекроют на Ладожском мосту через Неву, который находится на трассе «Кола» в Ленинградской области. На данный момент на переправе уже закрыта для движения транспорта часть дороги по направлению из Петербурга в Петрозаводск. Как стало известно в четверг, 4 апреля, дорога будет закрыта в сторону Северной столицы.

- В связи с продолжающимся ремонтом на Ладожском мосту с 5 апреля 2019 года будет перекрыта еще одна полоса движения в сторону Петербурга. Автомобили смогут проезжать по переправе по одной полосе в каждом направлении, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузырев.

Ремонтные работы на Ладожском мосту ведутся с 19 ноября 2018 года и должны будут закончиться 15 августа 2019 года. За это время дорожники отремонтируют металлические швы на опоре, заменят асфальт.

Однако для того, чтобы избежать больших пробок, на время майских праздников ремонтные работы будут прекращены и петербуржцы смогут беспрепятственно приезжать по всем полосам по Ладожскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU