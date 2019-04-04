В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
В Петербурге растаял снег, а вместе с ним с дорог сошел асфальт. Во многих местах образовались ямы, выбоины, трещины. Зимой дорожники латали дыры, накладывая временные пломбы. В четверг, 4 апреля, специалисты «Мостотрест» начали работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия мостов, набережных и путепроводов.
- Первые работы прошли на пешеходной части моста Обуховской обороны через реку Монастырку. Для этого мостовики используют технологию, при которой поврежденный участок дороги вырезается, а это место заливается асфальтобетонной смесью. Данная технология наиболее эффективна и долговечна. Также ее можно использоваться при плюсовой температуре воздуха, - сообщила пресс-служба «Мостотреста».
Ежедневно одна бригада в составе пяти человек выполняет ремонт на четырех-шести объектах.
Отмечается, что именно горожане активно помогали своевременно обнаруживать дефекты в асфальте, отправляя заявки через портал «Наш Санкт-Петербург». Только за 2018 год в адрес учреждения поступило около 1000 обращений граждан, связанных с различными вопросами обслуживания и эксплуатации искусственных дорожных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU