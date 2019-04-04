2019-04-04T21:02:29+03:00
Происшествия

Петербуржцу, жестоко нанесшему двум людям 50 ударов ножом, грозит до 25 лет тюрьмы

В результате нападения один человек умер, второй сумел спастись
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге обвиняемому в нанесении 50 ударов ножом грозит до 25 лет лишения свободыВ Петербурге обвиняемому в нанесении 50 ударов ножом грозит до 25 лет лишения свободыФото: Олег ЗОЛОТО
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На скамье подсудимых окажется житель Петербурга, который обвиняется в жестоком убийстве и покушении на убийство. Как стало известно в четверг, 4 апреля, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Дело уже направлено в Красногвардейский районный суд Северной столицы.

- Трагедия произошла в ноябре 2018 года в помещении, занимаемом индивидуальным предпринимателем на Индустриальном проспекте. В комнате находилось три человека – подсудимый и две его жертвы. В какой-то момент у обвиняемого вспыхнула ненависть к присутствующим и он, достав нож, попытался всех убить, - сообщила прокуратура Петербурга.

Накинувшись на одного, мужчина ударил по своей жертве два раза ножом в область, где располагаются жизненно важные органы. Потом переключился на другого, изрезав несчастного полностью: 45 ударов ножом в грудную клетку, лопаточную область, голову, живот, подмышки, руки, ноги. Далее он избил его руками и твердым тупым предметом. От полученных травм мужчина скончался.

Второй потерпевший сумел сбежать. Благодаря этому ему успели оказать медицинскую помощь и спасти жизнь.

Во время следствия подсудимый свою вину признал лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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