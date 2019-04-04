В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-04T21:17:29+03:00

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В ближайшее время Петербург должен стать чистым и опрятным, а улицы зимой убраны идеально. В четверг, 4 апреля, в Северной столице открылся завод по производству уборочной техники европейского уровня. Крупный финский концерн Wihuri Group запустил в индустриальном парке «Орион» в Левашово свое производство. Коммунальная техника Wille будет выпускаться на петербургском заводе Vilakone Oy.

- Мы заинтересованы в «умных» инвестициях, которые создают современные производства и высокотехнологичные рабочие места, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на открытии предприятия.

На сегодняшний день техника Wille уже работает на улицах Петербурга. В городе есть 130 таких машин. Теперь планируется не только производство техники, но и комплексное сервисное обслуживание, обучение водителей и обмен опытом в технологиях уборки улиц.

Нехватка малой уборочной техники – одна из самых основных проблем ЖКХ в Петербурге, что и подтвердила зима 2018-2019 годов. Сейчас понятно, что машин надо в два раза больше, особенно те, которые смогут маневрировать по улицам, убирать снег, чистить дороги, мыть тротуары и узкие проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU