В Академии «Зенит» открылся новый манеж

СЕГОДНЯ 21:44 2019-04-04T21:44:19+03:00

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В Петербурге в четверг, 4 апреля, Академия «Зенит» провела торжественную церемонию в связи с открытием нового воздухоопорного крытого манежа с полноразмерным искусственным полем. Теперь юные футболисты смогут всегда тренироваться в самых комфортных условиях, несмотря на погоду.

- Академия «Зенита» обладает единственным в Северо-Западном федеральном округе манежем с полноразмерным полем. В нашем климате это очень важно: даже в зимний период в Академии можно проводить полноценный тренировочный цикл и международные юношеские турниры самого высокого уровня, - заявил президент сине-бело-голубых Александр Медведев.

Помещение оборудовано по последнему слову, применены самые передовые технологические решения. Специальная светодиодная техника обеспечит не только хорошую освещенность, но и экономию энергии. Также на манеже установлены новые машины для воздухообмена. Разумеется, футбольное поле имеет самое высокое по стандартам искусственное покрытие. Теперь юные футболисты смогут тренироваться и проводить в новом манеже турниры любого уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU