2019-04-05T07:42:04+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 5 апреля: почти солнечно и до +12 градусов

Пятница, как и предыдущие три дня, окажется ясной и теплой
Петр КИБЕР
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Пятница в Петербурге обещает быть приятной и даже частично солнечной.Пятница в Петербурге обещает быть приятной и даже частично солнечной.Фото: Александр ГЛУЗ
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Пятница - это всегда маленький праздник. Для большинства жителей Санкт-Петербурга, работающих в пятидневку, это означает, что впереди два выходных дня. А если еще и погода порадует, то последний трудовой день недели пролетит совсем незаметно.

- Днем 5 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Надо сказать, что и в ночное время температура уже тоже плюсовая, хоть и держится около ноля градусов. Но, благодаря этому, привычный за долгую зиму гололед уже не преследует петербургских автомобилистов. Менять зимнюю резину еще все же рано - сюрпризы от природы бывают всякие, но недели через две это можно будет сделать без опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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