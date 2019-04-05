Над Петербургом несколько часов кружил шведский военный самолет-разведчик

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-05T08:58:43+03:00

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Необычный гость - самолет Saab 340 королевских военно-воздушных войск Швеции несколько часов кружил в небе гад Петербургом и Ленинградской областью. С утра 3 апреля на сервисах онлайн-радаров редкую крылатую машину заприметили энтузиасты аваиции.

Полет шведского самолета-разведчика начался около 11:30 на границе с Эстонией. Далее Saab 340 прошел в небе над Кингисеппом, Сосновым Бором и далее вдоль побережья Финского залива, мимо Петергофа, повернул на Гатчину. Сделав там разворот, лайнер покружил над Петербургом, и, через Колпино, мимо Ладожского озера, «зацепил» Сертолово, где находятся военные объекты, ушел в сторону Выборга.

Оттуда шведский разведчик вернулся в Петербург и, сделав еще круг, завершил свою миссию. На все про все ушло около четырех часов. Впрочем, из России борт не улетел, так как на следующий день отправился в новый инспекционный полет - в сторону Москвы.

Напомним, что «Открытое небо» - договор, подписанный в 1992 году, который должен способствовать укреплению доверия между странами с помощью контроля за военной деятельностью друг друга. Он разрешает свободные полеты над чужой территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU