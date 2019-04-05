18-летнюю девушку, которую сбил бензовоз, доставили в Петербург вертолетом санавиации

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-05T08:41:54+03:00

Пациентку, которая была в тяжелом состоянии, забрали из Лодейного Поля

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Вертолеты Национальной службы санитарной авиации ежедневно выполняют десятки, если не сотни рейсов в России. И Петербург - не исключение. В городские клиники регулярно доставляют пациентов с серьезными травмами, которым не могут помочь в местных областных больницах.

- 3 апреля 2019 года из города Лодейное Поле в Ленинградскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге на вертолете санавиации доставили женщину (18 лет) с множественными серьезными травмами головы и тела, полученными в результате ДТП, - сообщает паблик Национальной службы санитарной авиации «ВКонтакте».

Повреждения, которые оказались слишком серьезными для возможностей местной лодейнопольской больницы, девушка получила в ДТП с бензовозом. Днем 2 апреля тяжелый грузовик сбил 18-летнюю жительницу Ленобласти прямо центре города, на пешеходном переходе. Первую помощь девушке оказали на месте, но позднее решили отправить в крупный медцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU