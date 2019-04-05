2019-04-05T09:27:37+03:00
Общество

Январский снег, по жалобе петербуржца, чиновники «убрали» в апреле

Ответ на портале «Наш Санкт-Петербург» возмутил и повеселил жителей Северной столицы
Петр КИБЕР
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Зачем убирать снег зимой, если по весне он и так растает?Зачем убирать снег зимой, если по весне он и так растает?Фото: Артем КИЛЬКИН
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Весна пришла и избушка у лисы растаяла - по такому принципу решили бороться с проблемами некоторые петербургские чиновники. На жалобу жителя Северной столицы, о том, что снег в его районе не убран, коммунальщики ответили в апреле, заявив, что проблема устранена.

- С декабря не убран снег на участке проспекта Металлистов от улицы Замшина до перекрестка с Пискаревским проспектом, - гласит текст обращения, опубликованный жителем Петербурга Ильей, на портале «Наш Санкт-Петербург».

К жалобе приложены фотографии улиц, заваленных снегом, в котором машины утопают по бампер. Попали в кадр и сугробы, в которые превратились припаркованные автомобили.

Но зимой, когда коммунальные службы не справлялись с сильными снегопадами и не успевали расчистить даже центр города, руки до проспекта Металлистов у них не дошли. Зато сейчас, в апреле, решили ответить на обращение.

- Проблема устранена, - гласит подпись к фотографиям весенних улиц, на которых снега нет уже по естественной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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