Житель Ленобласти на пять лет отправится в тюрьму за развращение 12-летней школьницы в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-05T09:43:31+03:00

32-летний мужчина вел нескромную переписку с девочкой из Нового Уренгоя и рассылал ее интимные фотографии детям

Изменить размер текста: A A

Суд Тосненского района Ленинградской области вынес приговор 32-летнему местному жителю, которого обвиняли в развращении несовершеннолетних через Интернет. Мужчина не только переписывался с 12-летней школьницей, но и рассылал ее интимные фото другим подросткам.

- Следствием и судом установлено, что с сентября 2017 года по март 2018 года подсудимый, находясь по месту своего жительства в Тосненском районе Ленобласти, в одной из социальных сетей, вел интимную переписку с 12-летней девочкой из города Новый Уренгой, развращая ребенка, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома по Ленинградской области.

Следователи выяснили, что кроме нескромных бесед с девочкой, 32-летний житель Тосно смог выманить у ребенка ее интимные фотографии. Причем не просто оставил их себе, а стал рассылать картинки одноклассникам школьницы.

Итогом этой деятельности стал приговор суда, по которому ближайшие пять лет мужчина проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU