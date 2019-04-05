Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга
Многочисленные нарушения и даже факты обмана потребителей выявила проверка прокуратуры, проведенная в «Родильном доме номер 1» Санкт-Петербурга. Итогом инспекции стали четыре административных дела и серьезный разговор с руководством медучреждения.
- Были обнаружены нарушения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, санитарных правил, а также факты обмана потребителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Среди прочего, главврач роддома не смог показать проверяющим документ, согласно которому назначены ответственные за проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе, за качество обработки эндоскопического оборудования.
По итогам инспекции прокуратурой были возбуждены четыре административных производства по нарушению правил при госзакупках, а также в связи с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных медлицензией.
ИСТОЧНИК KP.RU