2019-04-05T10:19:39+03:00
Общество

Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга

По итогам инспекции заведено четыре административных дела
Петр КИБЕР
Поделиться:
Проверка нашла многочисленные нарушения в петербургском "Роддоме номер 1".Проверка нашла многочисленные нарушения в петербургском "Роддоме номер 1".Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Многочисленные нарушения и даже факты обмана потребителей выявила проверка прокуратуры, проведенная в «Родильном доме номер 1» Санкт-Петербурга. Итогом инспекции стали четыре административных дела и серьезный разговор с руководством медучреждения.

- Были обнаружены нарушения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, санитарных правил, а также факты обмана потребителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Среди прочего, главврач роддома не смог показать проверяющим документ, согласно которому назначены ответственные за проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе, за качество обработки эндоскопического оборудования.

По итогам инспекции прокуратурой были возбуждены четыре административных производства по нарушению правил при госзакупках, а также в связи с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных медлицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку
Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте
Рядом с «Лахта Центром» под лед ушел старый прогулочный катер
Житель Ленобласти на пять лет отправится в тюрьму за развращение 12-летней школьницы в соцсетях
Январский снег, по жалобе петербуржца, чиновники «убрали» в апреле
18-летнюю девушку, которую сбил бензовоз, доставили в Петербург вертолетом санавиации
Над Петербургом несколько часов кружил шведский военный самолет-разведчик
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 5 апреля: почти солнечно и до +12 градусов
В Академии «Зенит» открылся новый манеж
В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники
Петербуржцу, жестоко нанесшему двум людям 50 ударов ножом, грозит до 25 лет тюрьмы
В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа
В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты
Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось
«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари
Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года
Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота
Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках
Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца
Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам
Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа
Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году
Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг