Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-05T10:19:39+03:00

Проверка нашла многочисленные нарушения в петербургском "Роддоме номер 1". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам инспекции заведено четыре административных дела

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Многочисленные нарушения и даже факты обмана потребителей выявила проверка прокуратуры, проведенная в «Родильном доме номер 1» Санкт-Петербурга. Итогом инспекции стали четыре административных дела и серьезный разговор с руководством медучреждения.

- Были обнаружены нарушения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, санитарных правил, а также факты обмана потребителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Среди прочего, главврач роддома не смог показать проверяющим документ, согласно которому назначены ответственные за проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе, за качество обработки эндоскопического оборудования.

По итогам инспекции прокуратурой были возбуждены четыре административных производства по нарушению правил при госзакупках, а также в связи с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных медлицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU