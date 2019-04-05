2019-04-05T11:25:07+03:00
Происшествия

Рядом с «Лахта Центром» под лед ушел старый прогулочный катер

Инцидент уже вызвал ироничные комментарии пользователей соцсетей
Петр КИБЕР
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У "Лахта Центра" затонул старый прогулочный катер. Фото: vk.com/spb_todayУ "Лахта Центра" затонул старый прогулочный катер. Фото: vk.com/spb_today
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Красочную картинку, достойную фильма «Пираты Карибского моря», утром 5 апреля увидели строители «Лахта Центра». Прямо у подножия небоскреба, у берега лахтинской части Финского залива затонул старый прогулочный катер.

- На Приморском проспекте, вблизи строящегося здания «Лахта Центра», ушел под воду прогулочный катамаран, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент, случившийся, скорее всего, в ночь на пятницу, 5 апреля, на самом деле можно считать забавным. О пострадавших ничего неизвестно, но скорее всего их нет. Зато картинка со старым прогулочным катером, увешанным тряпками и торчащим из подо льда, на фоне другого суденышка, стилизованного под старинный баркас, да еще в солнечном Петербурге, невольно навевает мысли о пиратских кораблях и приключениях Джека Воробья. Капитана Джека Воробья.

На это счет не преминули пошутить и пользователи соцсетей, оставившие ироничные комментарии под фотографией «кораблекрушения». Впрочем, по некоторым данным катер давно был не на ходу, а в нем жил некий мужчина. Теперь ему придется искать новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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