Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-05T11:39:58+03:00

Во дворе на Комендантском проспекте пьяный водитель разбил две иномарки. Фото: vk.com/spb_today

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Неприятным сюрпризом началось утро пятницы для владельцев двух иномарок, чьи машины пострадали в аварии, которую ночью устроил нетрезвый водитель. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга.

- В дворовых проездах Комендантского проспекта ночью кто-то «летал», - написали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Уже утром, когда горожане выглянули в окно, они увидели результат этих «полетов». Под окнами домов стояли помятые «Тойота» и «Киа», рядом с которыми лежал оторванный передний бампер. Самой машины, устроившей ДТП видно не было.

Впрочем, вскоре выяснилось, что нарушитель спокойствия не ушел далеко и все-таки попал в руки стражей порядка.

- Часов в пять утра приезжал наряд полиции и ДПС. Там всё и оформили. Водитель в состоянии нестояния был, - сообщили очевидцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU