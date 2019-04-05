Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте
Неприятным сюрпризом началось утро пятницы для владельцев двух иномарок, чьи машины пострадали в аварии, которую ночью устроил нетрезвый водитель. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга.
- В дворовых проездах Комендантского проспекта ночью кто-то «летал», - написали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Уже утром, когда горожане выглянули в окно, они увидели результат этих «полетов». Под окнами домов стояли помятые «Тойота» и «Киа», рядом с которыми лежал оторванный передний бампер. Самой машины, устроившей ДТП видно не было.
Впрочем, вскоре выяснилось, что нарушитель спокойствия не ушел далеко и все-таки попал в руки стражей порядка.
- Часов в пять утра приезжал наряд полиции и ДПС. Там всё и оформили. Водитель в состоянии нестояния был, - сообщили очевидцы в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU