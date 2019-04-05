У петербургского бизнесмена украли пушку 1940 года, стоимостью в миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-05T14:15:19+03:00

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У кого-то в гараже лежит инструмент, хранятся старые велосипеды или вещи, которые пора отправить на дачу, а у 50-летнего петербургского коммерсанта на складе хранилась пушка. Орудие 1940 года выпуска стояло в арендованном ангаре в Невском районе. Но больше не стоит - украли.

- 4 апреля 2019 года в полицию обратился мужчина, соучредитель коммерческой фирмы. Он пояснил, что в ночь на 2 апреля неизвестный совершил хищение артиллерийского орудия (пушки 1940 года выпуска) из арендуемого ангара на Приневской улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Примерная стоимость украденного, по словам бизнесмена, составляет около миллиона рублей. В эту сумму он и оценил ущерб. К сожалению, о том в каком состоянии находится орудие и можно ли его использовать по прямому назначению, ничего не сообщается.

Впрочем, наверняка пушка не боевая, иначе уголовное дело было бы заведено не по статье «Кража», а по совсем другой. И не в отношении предполагаемых похитителей, а в отношении хозяина орудия.

ИСТОЧНИК KP.RU