2019-04-05T14:56:10+03:00
Дом. Семья

В Петербурге проснулись первые шмели

Мохнатые насекомые уже вовсю исследуют цветы на Васильевском острове [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проснулись после зимней спячки первые шмелиВ Петербурге проснулись после зимней спячки первые шмелиФото: СОЦСЕТИ
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С самых первых дней апреля в Петербурге выдалась очень теплая погода: солнце, мягкий ветер и температура воздуха до 10-12 градусов выше нуля. Такая по-настоящему весенняя атмосфера благоприятно влияет на природу, будит ее, заставляя оживать, цвести и пахнуть. Даже пушистые шмели проснулись после зимней спячки и начали активно жужжать, облетая первые весенние цветы в поисках сладкой пыльцы. Фотографиями полосатых насекомых делятся в социальных сетях жители Северной столицы.

- На Васильевском острове проснулись шмели, - радостно объявили петербуржцы.

Пушистые шмели активно изучают первые цветы на Васильевском острове Фото: СОЦСЕТИ

Пушистые шмели активно изучают первые цветы на Васильевском островеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Очаровательные маленькие желто-черные насекомые летают между цветущими нежно синими ирисами, усердно трудясь, опыляя цветы. Некоторые жители Петербурга отметили, что уже неделю назад видели первых шмелей. Очаровательных насекомых заметили в парке Александрино на проспекте Ветеранов.

Хоть это и маленькое событие, но оно, безусловно, радует. Ведь нет ничего прекрасней, чем наблюдать за тем, как город сбрасывает с себя оковы зимы, деревья расправляют свои ветви, а сочная зеленая трава пробивается сквозь высохшую землю. В Петербург пришла настоящая весна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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