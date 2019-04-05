Строительный кран упал на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-05T15:49:11+03:00

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Около трех часов дня в пятницу, 5 апреля, на стройке у Южного шоссе в Петербурге произошло ЧП – рухнул строительный кран. Были ли в это время рабочие на месте или нет, не сообщается. Однако, как отмечают очевидцы, стрела крана явно сломана.

- Упал кран на Бухарестской улице на стройке у Южного шоссе, - рассказали свидетели происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из очевидцев, строительная техника рухнула из-за того, что опоры, на которых он стоял, провалились. Благо, кран упал на огороженную территорию, а не повалился в сторону жилого здания, стоящего рядом, в котором на первом этаже, к тому же, располагается ресторан.

Что именно за стройплощадка находится в данном месте, не уточняется. Также неизвестно, находился ли крановщик в кабине в момент падения. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU