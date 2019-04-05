2019-04-05T17:22:55+03:00
Общество

В Петербурге начался сезон профилактической реставрации памятников

Первым душ принял монумент Пушкину на площади Искусств
Петр КИБЕР
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В Петербурге начали мыть памятники.В Петербурге начали мыть памятники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Каждый год в конце апреля-начале мая в Петербурге начинают приводить в порядок памятники, «населяющие» Северную столицу. Их моют с шампунем, оттирая от зимней грязи. Но в нынешнем году весна оказалась теплой и в Музее городской скульптуры решили начать работы пораньше. Первым стал памятник Пушкину на площади Искусств.

- Он в особой зоне внимания у сотрудников музея из-за птиц. Их помет обычно обильно покрывает голову поэта, его плечи и спину, - рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина. -Так произошло и в этот раз.

Открылся сезон помывки памятников Петербурга.Артем КИЛЬКИН

По словам специалистов, такое загрязнение опасно для памятников, так как помет очень едкий и даже после промывки на бронзе остаются белесые потеки и пятна. Чтобы избежать подобного и защитить памятники, музейщики покрывают всю скульптуру синтетическим воском. Это служит надежной защитой от агрессивной городской среды.

Самый большой вред памятникам наносит птичий помет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый большой вред памятникам наносит птичий помет.Фото: Артем КИЛЬКИН

А всего в плане работ значится около 80 памятников и примерно 50 мемориальных досок в Санкт-Петербурге и его пригородах. Сезон профилактики продлится с начала апреля до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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