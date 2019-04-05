В Петербурге помоют 16 тысяч дворов и посадят 350 деревьев

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-05T16:22:02+03:00

Более 16 тысяч дворов Петербурга приведут в порядок во время месячника по благоустройству Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Петербурге весна и благодать. Однако после долгой и суровой зимы улицы Северной столицы покрыты толстым слоем грязи и пыли. С 1 апреля стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству многоквартирных домов и внутриквартальных территорий, который продлится до конца месяца. В пятницу, 5 апреля, жилищный комитет и администрация Адмиралтейского района рассказали о ходе уборки, а также покрасили ограждения, восстановили водосточные трубы и потрескавшуюся штукатурку дворового фасада дома 79 на проспекте Римского-Корсакова.

- В течение апреля 2019 года более семи тысяч дворников и 542 единиц уборочной техники будут мести, чистить и мыть дворы Петербурга, - сообщили в Смольном.

В планах управляющих компаний отмыть от зимней пыли около 300 лицевых фасадов, а также более семи тысяч фасадов на уровне первого этажа. Дворники уберут более шестнадцати тысяч дворов, коммунальщики отремонтируют и покрасят более четырех тысяч входных дверей, две тысячи скамеек, отмоют окна, приведут в порядок пять тысяч урн и 700 ограждений площадок для сбора мусора.

Кроме того, в городе сотрудники управляющих компаний высадят 350 деревьев и кустарников, которые оживят виды петербургских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU