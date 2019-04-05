Полиция поймала мужчину, который украл и продал игрушки, потому что у него «горели трубы»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-05T16:38:19+03:00

В Петербурге житель Тихвина украл игрушки, потому что хотел выпить. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Изменить размер текста: A A

Сотрудники транспортной полиции в считанных часов нашли и задержали жителя города Тихвин, который украл игрушки из ларька, стоящего на Витебском вокзале Петербурга. Машинки и роботы понабились злоумышленнику для того, чтобы обменять их на спиртное.

- К полицейским обратилась работница одного из торговых павильонов, которая заявила о пропаже товара, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В ходе расследования «кражи века» было установлено, что ночью мужчина взломал защитные жалюзи торгового киоска и совершил хищение нескольких детских игрушек. Весь украденный товар он позднее успел перепродать.

Вырученные средства пошли на то, чтобы потушить «горящие трубы». Впрочем, мелкое, как кажется со стороны преступление, грозит безработному мужчине серьезным тюремным сроком. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет. Впрочем, уроженцу Тихвина не привыкать, ведь он уже был осужден за похожие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU