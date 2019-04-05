Завод Ford во Всеволожске может перейти к Hyundai

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-05T17:05:56+03:00

О том, что корейская компания проявляет интерес к закрывающемуся предприятию, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров

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В середине июня 2019 года в Ленинградской области будет остановлено производство автомобилей Ford. Завод во Всеволожске, работавший с 2002 года решено закрыть, а сотрудников уволить. Но, возможно, предприятие будет стоять недолго, ведь его может выкупить Hyundai.

- Вопрос, наверное, требует еще дополнительных проработок. Чтобы не предвосхищать события, давайте дадим время. В течение месяца - двух, я думаю, коллеги определятся, - приводит слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова ТАСС.

Впрочем, корейская Hyundai является лишь одним из претендентов на фордовский завод под Петербургом. Однако кто еще хочет получить готовое производство с обученным персоналом, чиновник уточнять не стал.

Напомним, что о почти полном уходе Ford из России было объявлено 26 марта. Компания прекратит производство и продажу легковых моделей, сосредоточившись на коммерческой технике. Решение стало следствием плохих продаж и удручающих финансовых результатов легкового подразделения Ford.

ИСТОЧНИК KP.RU